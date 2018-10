Maroc : Le déficit s'est aggravé au premier semestre 2018

Le déficit commercial s'est aggravé de 12,6% à plus de 77,8 milliards de dirhams à fin août 2018 contre 69,1 milliards durant la même période un an auparavant, indique l'Office des changes dans un communiqué. Ce déficit s'explique par une augmentation des importations, plus importante que celle des exportations alors que le taux de couverture s'est établi à 77,4%.

Les Investissements directs étrangers ont baissé de 8,6% à 16,5 milliards de dirhams à fin août 2018, contre 18,07 milliards en août 2017. Ce résultat se traduit par l’accroissement des dépenses, plus fort que celui des recettes. Quant aux recettes des marocains résidant à l'étranger (MRE), elles se sont améliorées de 1% à au titre des huit premiers mois de 2018 selon la même source.

La balance des paiements au titre du premier semestre de l'année courante, laisse apparaître un allègement du déficit du compte des transactions courantes de 6,6% à 32,8 milliards de dirhams. Cette évolution est marquée par l’amélioration de l’excédent des services de 5,8 milliards de dirhams et du solde du revenu primaire de 1,1 milliards atténuée toutefois par l’aggravation du déficit au titre des biens.