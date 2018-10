Rabat : Une veuve transforme son domicile en refuge pour patients atteints de cancer

Une veuve septuagénaire a converti son domicile de Rabat en un refuge pour les personnes atteintes d’un cancer, après avoir réalisé combien de patients ont été forcés d’abandonner un traitement ambulatoire en raison des coûts importants pour se rendre dans les villes et se loger, rapporte l’agence Reuters.

Khadija Ayad al-Qorti, 72 ans, a fondé l’association Jannat en 2009, quelques mois après le décès de son mari d’un cancer. L’association fournit aux patients et à leurs familles un hébergement gratuit, un transport gratuit vers le centre d’oncologie de Rabat et des repas gratuits pendant la durée de leur séjour. Khadija Ayad al-Qorti compte sur la pension de son défunt mari – environ 450 dirhams – pour financer ses actions caritatives.

Elle héberge déjà 15 femmes chez elle et loue un appartement à proximité pour en loger 15 autres. L’une d’elles, âgée de 45 ans, est atteinte d’un cancer du sein et est hébergée dans le refuge depuis septembre 2017. Elle est originaire de Ksar El Kébir, dans le nord du Maroc, et n’a pas de famille à Rabat. «Nous n’avons trouvé personne qui fasse ce que les membres de cette association font pour nous. Même nos proches ne peuvent pas prendre soin de nous parce que nous sommes pauvres», confie-t-elle.

Le succès et l’importance de son refuge sont tels que le gouvernement et des donateurs privés versent désormais une contribution à son association pour l’aider à payer le loyer de 4 000 dirhams. Les chiffres officiels montrent que le nombre de cas de cancer augmente régulièrement au Maroc. 40 000 nouveaux patients sont enregistrés chaque année. Le cancer du sein est le plus répandu chez les femmes, suivi du cancer du col utérin et du cancer de la thyroïde.