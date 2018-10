Malgré le Huelva Gate, Mohamed Yatim souligne un «bilan positif» du programme ANAPEC en Espagne

Le ministre du Travail et de l’insertion professionnelle, Mohamed Yatim a souligné, mardi à Rabat, le bilan positif en matière de recrutement de la main d’œuvre marocaine par les entreprises espagnoles.

Lors d’entretiens avec la secrétaire d’Etat espagnole aux Migrations, María del Consuelo Rumí Ibáñez, Mohamed Yatim a relevé que «la migration circulaire constitue aujourd’hui un modèle de référence au niveau régional, voire même international», admettant tout de même que la coopération dans ce domaine nécessite davantage d’efforts afin de consolider ce dispositif et améliorer certains aspects.

Il s’agit notamment, a-t-il précisé, de revoir certaines dispositions de l’accord de main d’œuvre pour permettre l’adaptation des procédures de sélection des candidats aux nouvelles donnes attestées par les faits et d’ouvrir de nouveaux droits sociaux aux travailleurs saisonniers, notamment la retraite et la conservation des droits acquis et en cours d’acquisition, la totalisation des périodes d’assurance, ainsi que le droit au transfert des prestations garanties.

Qualifiant le Maroc de partenaire stratégique de l’Espagne, la secrétaire d’Etat Rumí Ibáñez a souligné l’impératif de travailler sur «des canaux de migration légale», rappelant la définition des objectifs pour la prochaine campagne de recrutement des travailleurs temporaires dans son pays, ainsi que de nouveaux projets portant particulièrement sur leur formation.

Pour rappel, dix saisonnières marocaines, victimes présumées d’agressions sexuelles, ont dénoncé les multiples abus dans les champs de fraise à Huelva (sud de l’Espagne). L’affaire est actuellement étudiée par la Cour suprême espagnole, et a été présentée comme une affaire de traite d’être humains et de crime contre l’humanité. Le ministère du Travail avait démenti toute affaire de viol dans un premier temps avant de se raviser face aux nombreuses plaintes.