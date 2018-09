Essaouira : Le Forum des jeunes leaders de retour pour une 4e édition

Organisé par l’ambassade de France au Maroc et l’Institut français du Maroc, le Forum euro-méditerranéen des Jeunes Leaders se tiendra du 5 au 7 octobre 2018 à Essaouira. Cette 4e édition réunira des personnalités reconnues autour de plusieurs tables rondes et ateliers pour débattre autour de la thématique «Réinventer la transmission, un défi du monde contemporain», indique l’ambassade dans un communiqué.

«Le forum a pour objectif de former un réseau méditerranéen de jeunes décideurs, venus du Maroc, mais également d’autres pays du pourtour méditerranéen et d’encourager l’échange», précise-t-on de même source. Ainsi, 200 jeunes à fort potentiel seront réunis autour de leaders français et marocains influents dans leurs domaines pour échanger sur les enjeux de la transmission de l’information et des savoirs, et évoquer les questions du religieux, de l’engagement et des stéréotypes de genre.

André Azoulay participera à l’ouverture du forum en compagnie de Jean-François Girault, ambassadeur de France au Maroc, et de Elisabeth Guigou. Parmi les autres personnalités attendues à cet important rendez-vous figurent notamment, Nouzha Guessous, Chakib Guessous, Abdellah Tourabi, Sarah Ouhramoune, Nicolas Philibert ou Jean-Pierre Rosenczveig.

En parallèle, une douzaine d’ateliers seront proposés aux participants pour leur permettre d’échanger en cercle plus restreint sur des compétences concrètes, telles que l’élaboration de projets, l’utilisation des réseaux sociaux, ou le décryptage de l’information.