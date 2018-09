L'escapade amoureuse de Mohamed Yatim à Paris lui coûtera-t-elle son poste ?

Le PJD est de nouveau secoué par une relation extraconjugale dont le protagoniste n’est autre que Mohamed Yatim, le ministre de l’Emploi et membre du secrétariat général du parti. Ce dernier se prépare à convoler en justes noces avec une jeune femme. La future mariée est une kinésithérapeute de 24 ans qui lui prodiguait des soins alors qu’il se déplaçait à l’aide de béquilles.

Les photos du couple, main dans la main lors d’une escapade amoureuse à Paris, ont confirmé les informations qui circulent depuis des mois à ce sujet. Pour l’instant, le projet matrimonial de Yatim se heurte au refus de sa première épouse de lui accorder l’autorisation de se marier une deuxième fois, indique le site d’information Alyaoum 24. Ceci dit, cet obstacle ne devrait pas ébranler la détermination du ministre. Il prévoit d’ailleurs de divorcer de la mère de ses enfants pour se conformer au Code de la famille, ajoute la même source.

Cette affaire n’est pas sans rappeler les couples du gouvernement et du Mouvement unicité et réforme (MUR). Le premier avait pour vedettes les anciens ministres Habib Choubani et Soumia Benkhaldoun, démis de leurs fonctions par le roi Mohammed VI, et le deuxième Omar Benhammad et Fatima Nejjar.

Mohamed Yatim sera-t-il le prochain PJDiste à quitter le gouvernement pour une histoire d’amour ?