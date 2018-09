Les Etats-Unis appuyent les projets de gaz naturel liquéfié au Maroc

L’Agence américaine pour le Commerce et le Développement (USTDA) a annoncé dans un communiqué, mercredi 26 septembre, l’octroi au ministère marocain de l’Energie et des Mines un don destiné à financer une étude de faisabilité sur les potentialités de construire un terminal de gaz dans la perspective de son exportation vers l’Europe.

«Ce projet aidera à satisfaire la demande croissante pour le gaz naturel au Maroc. Il créera de nouvelles opportunités d'affaires pour des entreprises américaines», s’est félicité le directeur au sein de l’USTDA chargé des relations publiques et avec le Congres, Thomas R. Hardy nommé à ce poste en juillet 2017.

«Cette étude donnera un aperçu factuel aux autorités marocaines sur le futur rôle du gaz naturel liquéfié dans la mise en œuvre de la stratégie énergétique du Royaume.»

L’USTDA a déjà accordé des dons au Maroc

L’étude de faisabilité a été confiée à la société Lixia Capsia Gestionis, basée à Virginia. Le mangement est d’ailleurs présent au Maroc depuis 2012. «Nous sommes impatients de travailler étroitement avec le gouvernement du royaume du Maroc représenté par le ministère de l'Energie, des mines et du développement durable en vue de promouvoir les objectifs énergétiques et appuyer la mise en œuvre de la stratégie énergétique nationale du Royaume», a déclaré Matthew Meredith un haut cadre chez Lixia Capsia Gestionis.

L’ambassade des Etats-Unis à Rabat a également salué le don octroyé au Maroc par l’USTDA. «Le gouvernement américain est fier de soutenir la diversification des ressources énergétiques au Maroc et l’aider à fournir une énergie fiable et efficace à ses citoyens» a déclaré le chargé d'affaires Stephanie A. Miley.

«Nous attendons avec impatience de voir les résultats de l'étude de faisabilité, le lancement final du terminal GNL et à continuer la coopération excellente entre nos deux pays, dans le secteur de l’énergie ainsi que dans d’autres domaines», s’est-elle félicité.

Le communiqué de l’USTDA ne mentionne pas le montant de l’aide accordée au département d’Aziz Rebbah. Par le passé l’Agence avait octroyé des dons pour des projets au Maroc, tels 552.000 dollars en 2011 pour appuyer le développement des énergies renouvelables dans les villages de pêche et 917.865 $ en 2008 répartis entre le ministère de l’Agriculture et la Pêche (531.810$) et l’ancien ONEP (385.876$).