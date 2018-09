Total Maroc : Marges en baisse malgré la forte progression du chiffre d'affaires

Le premier semestre de l’année en cours dégage des résultats en baisse pour Total Maroc malgré le chiffre d’affaires en progression. Le volume des ventes marque toutefois 765 kilotonnes (kt) à fin juin 2018, en progression de +11% par rapport au premier semestre 2017, indique le groupe dans un communiqué.

Le top management précise que les marges du premier semestre 2018 se traduisent par une configuration ne permettant pas de refléter l’intégralité des hausses des cours internationaux sur le prix de vente public, ainsi que la hausse des frais variables consécutive à l’effort d’investissement dans les infrastructures logistique (dépôts, transport...).

Le capital social s’affiche à 6,77 milliards de DH contre 5,83 milliards de DH en juin 2017, avec un résultat d’exploitation social qui ressort à 559 millions de DH, contre 613 millions DH un an auparavant.

Total Maroc a réalisé un résultat net social de 503 millions de DH et un résultat net consolidé de 451 millions de DH, en baisse de 6% par rapport à fin juin 2017.



Le premier semestre 2018 a été principalement marqué par l’inauguration de la station autoroutière Total Bouregreg, située sur l’axe de contournement de Rabat, le lancement d’un programme d’installation de bornes de recharge électriques dans toutes les stations autoroutières de l’axe Tanger-Agadir et dans les principales villes du royaume (Agadir, Marrakech, Casablanca, Rabat et Tanger), et enfin le lancement de la «Total Académie», un centre de formation dédié aux métiers de la station-service.