Des ONGs refont le circuit de la Légion espagnole pour «sauver Melilla d’El Khattabi»

Deux associations espagnoles, basées à Ceuta, ont refait le circuit mené par la Légion espagnole il y a presque cent ans, pour «sauver Melilla de attaques d’Abdelkrim El Khattabi après le désastre d’Anoual», rapporte le site local El Faro de Ceuta.

Parti ce samedi, les quelques 10 participants ont entamé leur périple de 82 kilomètres depuis Tétouan, pour rejoindre l’enclave espagnole, tel que l’avait fait la Légion espagnole dans la nuit du 21 au 22 mai 1921.

Cette marche avait non seulement «pour but d’honorer la mémoire du Lieutenant Muñoz Castellanos», mais aussi de rendre hommage aux «lesprits du credo légionnaire : la souffrance, la dureté et la camaraderie», a souligné un des participants.

Par ailleurs, selon les organisateurs, «cet exploit pourrait être l’embryon d’une nouvelle manifestation sportive au Maroc, tel que le Triathlon de Larache».