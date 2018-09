Maroc : La troisième phase de l'INDH est officiellement lancée

La troisième phase de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH 2019-2023) vise essentiellement à consacrer les valeurs de justice sociale et de dignité tout en se projetant dans l’avenir. C’est ce qu’a indiqué, mercredi à Rabat, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit.

Le ministre, dans une allocution lors de la cérémonie de lancement, présidée par SM le roi Mohammed VI, a évoqué une «approche globale basée sur quatre programmes cohérents et complémentaires garantissant la participation de tous les acteurs sociaux». Il s’agit du programme de résorption du déficit enregistré en matière d’infrastructures et de services de base dans les zones les moins équipées, du programme d’accompagnement des personnes en situation de précarité, du programme d’amélioration des revenus et d’intégration économique des jeunes, ainsi que du programme d’appui pour le développement humain des générations montantes.

Si le premier programme vise à préserver les acquis des première et deuxième phases tout en poursuivant l’action pour remédier à une partie du déficit relevé par la carte de pauvreté multidimensionnelle, le deuxième vise à renforcer et à élargir les domaines d’intervention de l’INDH dans ses deux premières phases au profit des différentes catégories de personnes en situation de précarité.

Le troisième programme ambitionne de garantir un revenu et créer des emplois pour les jeunes et porte sur la promotion de l'élément humain alors que le troisième apporte une nouvelle pierre dans l'édification du système intégré de développement durable, a expliqué le ministre.

Le lancement de la troisième phase de l'INDH 2019-2023 nécessitera une enveloppe estimée à 18 milliards de dirhams, sachant que des enveloppes budgétaires de 4 milliards de dirhams seront allouées aux trois premiers programmes alors que le quatrième nécessitera 6 milliards de dirhams.