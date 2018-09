Championnat d’Afrique : Un nageur marocain privé de sa médaille d’or en Algérie

Alors qu’il a terminé mardi la finale du 100 mètres papillon du championnat d’Afrique de natation qui se déroule en Algérie, en tête de la course, le nageur marocain Yusuf Tibazi s’est vu retirer la médaille d’or de cette catégorie.

C’est ce qu’indique ce vendredi Le Matin, rappelant que la Fédération royale marocaine de natation a exprimé, dans un message partagé sur sa page Facebook, son indignation.

Le nageur marocain Yusuf Tibazi a disputé la finale du 100 mètres papillon et a terminé en tête de la course avec un chrono de 54s 20/100, devant les nageurs sud-africain et égyptien. Mais les juges de la compétition ont soudainement décidé de retirer la médaille au Marocain en évoquant «une défaillance du chronométrage électronique». Ils ont ainsi offert la victoire au nageur de la sélection égyptienne, Samy Mohammed qui, lui, a terminé troisième.

«Du jamais vu ! On nous prive d'une médaille d'or de force, soi-disant à cause du chronométrage électronique défaillant, alors que la bande magnétique du chrono mentionnait notre nageur en premier. Et par qui ? Par le président de la Cana et le directeur de la compétition», lit-on sur la page de la FRMN.

Le Matin rappelle que ce n’est pas la première fois qu’un athlète marocain se voit retirer une médaille dans une compétition internationale qui se déroule en Algérie. «Déjà, lors des Jeux africains de la jeunesse qui se sont aussi tenus à Alger, l’équipe marocaine de cyclisme a été privée de la médaille d’or du contre-la-montre à cause d’une erreur d’arbitrage et de chrono», s’indigne-t-il.