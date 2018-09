Le Marocain Badr Siwane face aux géants du triathlon mondial à Gold Coast en Australie

Le triathlète marocain Badr Siwane, champion arabe et d'Afrique en titre (Catégorie Élite)./Ph.DR

Le triathlète marocain Badr Siwane, champion arabe et d'Afrique en titre (Catégorie Élite), prendra part à la grande finale des séries mondiales de la Fédération internationale de triathlon (ITU) pour le compte du Championnat du monde qui se déroulera à Gold Coast, en Australie du 14 au 16 septembre.

Le Marocain, âgé de 24 ans, premier africain et 42e lors du dernier Championnat du monde disputé en 2017 à Rotterdam (Pays-Bas), seul représentant arabe aux mondiaux de Gold Coast, concourra pour la première fois chez l’Élite Seniors. La compétition sera disputée dimanche prochain sur une distance olympique, à savoir 1 500 m de natation, 40 km de cyclisme et 10 km de course à pied, verra la participation de 66 triathlètes représentant 30 pays de tous les continents.

Dans une déclaration à la MAP, Badr Siwane a souligné qu’il est entré en concentration pendant deux mois, juste après les Jeux méditerranéens de Tarragone où il s’est classé 12e, dont trois semaines au centre national d’entrainement à Font Romeu (France) en altitude avec l’Élite française à raison de 30h par semaine, outre un stage avec une équipe américaine à Girone (Espagne).

Le Championnat du monde constitue pour Siwane le point d'orgue d'une belle année au cours de laquelle il a été sacré champion arabe à Sharm el Sheikh (Egypte) le 31 mars et Champion d'Afrique pour la seconde fois consécutive à Rabat le 21 avril, mettant ainsi fin à une hégémonie sud-africaine qui a duré 24 ans environ. «C'était la première fois de ma vie que je m'entraîne autant et avec autant d'intensité. C'est sûr que si j'ai envie d'aller au JO de Tokyo et il faut que je m'entraîne comme les pros», a-t-il conclu.

Le grand rêve du jeune espoir marocain c’est de marquer une présence marocaine aux JO-2020 à Tokyo et être ainsi le premier triathlète marocain à participer aux Olympiades.