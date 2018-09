L’Boulevard 2018 : Les raisons de l’absence de la Maroco-américaine Dounia

Programmé ce vendredi sur la scène de la 18e édition de L’Boulevard, le concert de l’artiste maroco-américaine Dounia n’aura pas lieu. Une information confirmée par l’artiste elle-même et un membre de l’équipe du festival casablancais de musique urbaine.

Les raisons évoquées par Dounia sur son compte Twitter diffèrent, cependant, de celles évoquées par l’équipe de L’Boulevard. Ce mercredi, répondant à un fan qui s’est interrogé sur la véracité des rumeurs circulant la veille sur une éventuelle absence de l’artiste, Dounia a rétorqué en affirmant que les rumeurs sont vraies. «Malheureusement. Mon équipe n’a pas pu approuver pour des raisons de sécurité, a-t-elle écrit. Je suis triste.»

No unfortunately. My team couldn't approve for security reasons ? very sad about it https://t.co/a4fhZaRLli — ??douns? (@dounia) 11 septembre 2018

Mais les raisons pour lesquelles la chanteuse américaine d’origine marocaine ne se déplacera pas au Maroc seraient relatives à «une histoire d’argent». Un membre de l’équipe de L’Boulevard nous confie ce mercredi que «le concert a bel et bien été annulé pour des raisons liées aux formalités de paiement». «Il y avait des jours fériés aux Etats-Unis, en plus du décalage horaire et cela a provoqué des problèmes pour les modalités de paiement», poursuit notre source.

«Avec le programme déjà très chargé, on était trop serrés avec les groupes Tremplin qui doivent monter sur scène. Du coup, on ne va pas remplacer Dounia mais on va donner plus de marges à Ness You et à Block 10.» Un membre de l’équipe de L’Boulevard

Notre source affirme aussi que «cela est dommage que Dounia ne soit pas parmi les artistes de cette 18ème édition». «Ça nous fait mal au cœur et c’est la première fois que L’Boulevard annule un artiste à la veille du concert», rappelle-t-elle.