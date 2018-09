Tanger Med : Huawei veut mettre en place un centre logistique régional

Le géant mondial des télécommunications Huwaei a fait part de son intention de mettre en place un centre logistique régional au port de Tanger Med, afin de couvrir les pays voisins du Maroc, indique ce jeudi un communiqué du groupe chinois.

Le Maroc possède une situation géographique exceptionnelle, une grande stabilité politique, une très riche diversité culturelle et un environnement propice aux affaires, a indiqué, lors d’une rencontre avec le chef du gouvernement Saâdeddine El Othmani, en marge du Forum Chine-Afrique de Pékin, le vice-président de Huwaei, Peng Zhongyang.

M. Zhongyang a présenté les investissements réalisés dans les locaux et la structure de Huawei au Maroc et ce, afin d’assurer un environnement de travail et de formation optimal pour le personnel marocain du groupe, ajoute le communiqué.

Huawei s’est également engagé à partager son expertise et son expérience mondiale dans les technologies de pointe avec le gouvernement marocain et les institutions du pays, dans l’objectif d’accompagner la stratégie Maroc Digital 2020 et de promouvoir la transformation numérique du Royaume.

Depuis son entrée sur le marché marocain en 1999, Huawei est devenu un partenaire stratégique des trois principaux opérateurs au Maroc et a largement investi dans la formation des professionnels des TIC au Maroc.

La coopération de Huawei avec un certain nombre de partenaires locaux dans la construction commune des projets, a ainsi apporté une meilleure expérience aux consommateurs, que cela concerne la voix ou les réseaux de données mobiles haut débit.