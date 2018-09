Suisse : Les musulmans ont rarement la parole dans les médias selon une étude

La presse suisse est-elle stigmatisante à l’égard des musulmans ? A en croire une étude publiée lundi 3 septembre par la commission fédérale contre le racisme (CFR), «les articles créant de la distance par rapport aux musulmans sont passés de 22% à 69%» entre 2009 et 2017. L’institut Fög de l’université de Zurich a étudié un échantillon représentatif d’articles publiés durant cette période dans 18 médias papier, ainsi que leurs versions en ligne des trois grandes régions linguistiques, indique le quotidien suisse 24 heures.

La distance générée par ce traitement médiatique s’explique principalement par les thèmes abordés. Ainsi, 54% d’entre eux évoquent la radicalisation et le terrorisme, alors que seul un infime pourcentage porte sur l’intégration réussie (2%) et le quotidien des musulmans (2%), soit la vie de la majorité des musulmans de Suisse. L’étude observe par ailleurs que les attentats terroristes qui ont frappé les pays voisins et les initiatives populaires a généré un regain de la couverture médiatique des musulmans.

Ceci dit, l’islam et les musulmans ne sont pas tous logés à la même enseigne : dans le journal hebdomadaire Weltwoche, 84% des articles créent une distance. Cette proportion descend respectivement à 63% et 59% pour les journaux populaires Sonntagsblick et Blick. Enfin, chez les quotidiens d’informations payantes, comme Le Temps ou la NZZ, le pourcentage est largement plus faible, à 31%.

«Cette différence s’explique par la logique de la presse populaire, davantage axée sur le négativisme et le scandale et, dans le cas de la Weltwoche, par le positionnement idéologique du journal», expliquent les auteurs de l’étude. Ceux-ci soulignent également que les musulmans n’ont que rarement voix au chapitre. Dans 55% des articles, les journalistes parlent d’eux sans leur donner la parole et, dans 25%, ils ne leur donnent la parole qu’en marge de l’article.