Québec : Réponse favorable à la demande d'accommodement religieux d’un musulman

La commission scolaire du Chemin-du-Roy, à Trois-Rivières, vient d'être confrontée à sa première demande d'accommodement religieux depuis l'adoption de la loi 62 en octobre 2017.

Selon le média canadien TVA Nouvelles, un élève musulman du Centre de formation professionnelle Bel-Avenir a désormais la possibilité d’utiliser un local de l'école pour faire ses prières. «Il en a fait la demande formelle à la commission scolaire qui a alors étudié la demande en vertu de la loi 62 encadrant les demandes d'accommodements religieux dans certains organismes», poursuit le média. Sa demande étant sérieuse et répondant aux critères formulés dans la loi, la commission scolaire se devait de répondre favorablement à la demande. Il était aussi physiquement possible d'accommoder l'élève puisque des locaux étaient disponibles à Bel-Avenir.

De son côté, Journal de Quebec rappelle que ladite commission insiste pour dire qu’il ne s'agit pas d'un local dorénavant ouvert à tous pour des prières musulmanes. «Seul l'élève qui en a fait la demande formelle peut l'utiliser à cette fin et toute personne qui voudrait l'utiliser devrait passer par le même processus», précise-t-elle.

La question des accommodements religieux demeure un sujet sensible au Canada alors que la situation déplait aux militants pour la laïcité. «Les élèves vont là pour apprendre, ils ne vont pas là pour avoir un local de prière», affirme la célèbre ex-religieuse canadienne Andréa Richard. «S’ils veulent prier, il y a les églises, les mosquées ou leur maison, mais pas dans un endroit où on est sensé enseigner la science et le savoir !», s’exclame-t-elle.