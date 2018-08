Manger halal où que vous soyez dans le monde, le projet d’un Marocain

«Halalanywhere», est un site web créé par le Marocain, Mehdi Trifhate. La start-up est basée à Casablanca et emploie des musulmans de différentes nationalités, qui sélectionnent les restaurant disposant d’une certification halal, réceptionnent les commandes et étudient leur degré de satisfaction des clients.

L’idée derrière ce projet est de pouvoir offrir des adresses «halal» aux voyageurs musulmans où qu’ils soient. Dans une interview accordée à l’agence de presse espagnole EFE, Mehdi Trifhate explique que le marché du halal représente plus de 200 millions de voyageurs chaque année, dans ce sens, «nous voulons faciliter la vie des voyageurs musulmans», précise-t-il.

Sur la plateforme, il n’y a pas moins de 39 000 hôtels et restaurants halal listé dans plus de 14 000 villes. Ainsi, le voyageur peut consulter les différentes options qui se présentent à lui, par la suite il peut commander un repas qu’il ne payera qu’à la livraison. Pour son créateur, Halal Every Where obéit à l’idée des grandes structures qui ne possède pas de biens propres, tels que Airbnb ou encore Uber. Mehdi Trifhate va encore plus loin et confie que la prochaine étape serait de réunir le plus grand nombre de restaurants halal dans le monde.