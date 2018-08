Tizi n’Tichka : Des routes inaccessibles à cause des fortes averses orageuses

De fortes averses orageuses ont frappé hier Tizi n’Tichka, un col à 2 260 mètres d’altitude situé sur la route entre Marrakech et Ouarzazate, entraînant de fortes pluies, des inondations et des éboulements de pierres. Vidéo à l’appui, des internautes ont expliqué avoir été bloqués pendant plus de trois heures sur cette route, parmi les plus dangereuses du Maroc.

Le réalisateur Kamal Hachkar, qui était présent, nous explique que les averses ont débuté vers 15 heures au niveau de la sortie de Ouarzazate pour entrer dans les lacets de Tizi n’Tichka. «Les routes étaient bloquées. Nous avons été des centaines à être restés coincés sur la route», nous dit-il. Pourtant, avant d’entamer ce trajet, «personne ne nous a prévenus, aucune information ne nous a été fournie. Il n’y avait que quelques ambulances mais je n’ai vu aucun agent des forces de l’ordre. C’est la population locale qui faisait alterner la circulation dans les deux sens», déplore-t-il.

Contacté par Yabiladi, Hussein Youabed, chargé de communication à la météorologie nationale, précise qu’il s’agissait «d’instabilités qui ont touché plusieurs régions de l’Atlas, avec des orages et des averses orageuse locales sur des régions». Celles-ci devraient se poursuivre cette semaine.

Par ailleurs, le spécialiste nous livre quelques bons réflexes à adopter dans ce genre de situation. Tout d’abord, «il faut éviter de s’aventurer dans les cours d’eau, qui peuvent à n’importe quel instant donner des courants trop fort, emportant ainsi les gens et parfois même les voitures». En cas d’éclair, «il faut impérativement se réfugier dans une voiture par exemple, qui est plus sécurisée, que d’être sous un arbre ou un poteau électrique».