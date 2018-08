Départ de Charafat Afilal : Benadellah s’est réuni avec El Othmani

Dans quelques heures, le bureau politique du Parti du progrès et du socialisme (PPS) tiendra une réunion extraordinaire consacrée à la suppression par El Othmani du secrétariat d’Etat chargé de l’Eau. Hier, Nabil Benabdellah, accompagné de membres de son parti, se sont rendus chez le chef gouvernement.

«Les explications fournies par Saâdeddine El Othmani, justifiant sa proposition du 20 août présentée au roi, n’ont pas convaincu la délégation» du Livre, nous confie une source. Le départ de Charafat Afilal met définitivement un terme à l’«alliance stratégique» entre le PPS et le Parti de la justice et du développement (PJD), scellée et voulue par Abdelilah Benkirane, alors secrétaire général de la Lampe et chef du gouvernement.

Cependant, la réunion du bureau politique ne devrait pas annoncer le basculement de la formation dans l’opposition. Une décision qui est du ressort exclusif du comité central. L’isolement du PPS, au sein de la majorité, prend son chemin.