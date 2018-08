Le roi Philippe de Belgique envoie sa sœur Astrid en mission au Maroc

La sœur du roi Philippe de Belgique, la princesse Astrid, effectura un voyage au Maroc du 25 au 30 novembre prochain, a annoncé, vendredi, le Palais royal belge.

En mission économique au Maroc, la princesse Astrid se rendra, en compagnie de plusieurs ministres fédéraux et régionaux, dans les villes de Casablanca, Rabat et Tanger, précise le site DenD. Elle sera accompagnée également de représentants de l’Agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers (AWEX) et ceux de l’organisation «Brussels Invest & Export» (by hub.brussels).

Le roi Philippe envoie régulièrement sa sœur à l’étranger pour promouvoir le commerce avec la Belgique, précise la même source. En juin dernier, elle s’est rendue en Argentine et au Paraguay.