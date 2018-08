Trappes : Une attaque au couteau fait deux morts et un blessé grave

Deux personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées par un homme armé d'un couteau ce jeudi dans la matinée à Trappes (Yvelines), rapportent les médias français citant une source policière.

L'assaillant, présenté comme Kamel S., âgé de 35 ans et fiché S, a été tué lors de l’intervention de la police.

Selon Le Parisien, l’homme a agressé sa sœur dans la rue vers 9h30 avant de se retrancher, armé de plusieurs couteaux, dans le pavillon familial, rue Camille Claudel. C’est quand il est ressorti vers 10h20 en menaçant les policiers qu’il a été neutralisé par des tirs de la police de la sécurité publique des Yvelines. En entrant dans la maison, les policiers ont découvert le corps de sa mère.

«L’individu était connu depuis 2016 pour apologie directe et publique d’un acte de terrorisme. Il était suivi par les renseignements territoriaux», poursuit le média. Employé de la RATP jusqu’à son licenciement en 2016, l’assaillant était par ailleurs inscrit au registre des artisans taxis. La police appelle à la prudence sur les motivations de l’agresseur décrit «comme fragile» et étudie notamment la piste du différend familial.

Le ministre français de l'Intérieur, Gérard Collomb a réagi sur Twitter en adressant ses «premières pensées aux victimes et leurs proches», avant de se rendre au commissariat de Trappes pour faire un point avec les forces de l’ordre.

#Trappes : l’individu a été neutralisé.

Mes premières pensées vont aux victimes et leurs proches.

Je veux saluer la réactivité et la mobilisation exemplaire de nos forces de l’ordre.

Elles enquêtent d’ores et déjà pour établir les circonstances de ce drame.