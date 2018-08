France : Chaque année 30% des immigrés sont Marocains, Algériens ou Tunisiens

258 900. C’est le nombre d’immigrés «permanents» qui sont arrivés en France, dont 10,8% au titre de l’immigration économique, contre 38% pour l’immigration familiale, indique Le Figaro, citant un récent rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) paru en juin dernier, ainsi qu’un autre rapport de l’OCDE de 2017.

Les immigrés des pays extra-européens arrivant pour motif économique viennent essentiellement des États-Unis, du Maroc et de Tunisie.

«Les Algériens et les Marocains représentaient chacun environ 12% des titulaires d’un premier permis de séjour, suivis des Chinois et des Tunisiens (environ 7% chacun)», indique le rapport de l’OCDE. «Les titres familiaux sont concentrés sur un nombre plus réduit de nationalités, puisque les trois principales nationalités (Algérie, Maroc, Tunisie) représentent à elles seules 45% des premiers titres délivrés», ajoute-t-il.

L’OCDE relève également que «cette concentration est bien moindre pour les titres économiques ou les étudiants, où les trois principaux pays d’origine représentent environ un tiers des titres (États-Unis, Maroc, Tunisie pour la catégorie économique ; Chine, Maroc, Algérie pour la catégorie «étudiants»). La catégorie où les nationalités sont les plus diversifiées concerne les titres humanitaires, où les trois principales nationalités (Sri Lanka, République démocratique du Congo et Russie) représentent moins d’un quart des titres».

Entre 2007 et 2015, en moyenne annuelle 2 120 Marocains ont obtenu un premier titre de séjour pour des raisons économiques, soit 11,7% du total ; 15 065 pour des raisons familiales (17,5%) ; 6 250 dans le cadre de leurs études (10,4%) et 1 058 pour des motifs divers (9%).