Arrestation d’Ibtissame Lachgar : La militante livre sa version

La militante féministe Ibtissame Lachgar, arrêtée jeudi à Rabat pour consommation d’alcool et troubles à l’ordre public, a publié aujourd’hui un long récit sur sa page Facebook dans lequel elle livre sa version des faits.

Elle raconte d’abord avoir été victime, elle ainsi que trois de ses proches qui l’ont raccompagnée «dans la nuit de jeudi à vendredi», de menaces émanant de «5 ou 6 jeunes du quartier». Ces derniers l’auraient insultée et lui auraient reproché «[son] mode de vie libertaire», avant de la menacer à l’arme blanche.

Ibtissame Lachgar raconte ensuite s’être rendue dans un commissariat en compagnie de ses proches pour porter plainte. «Le flic ne nous écoute pas et se met à m’expliquer en gros que ces jeunes avaient raison, que je n’avais que ce que je méritais, défendre les PD, etc.», écrit-elle.

D’après son témoignage, la militante aurait passé «quelques heures» dans une «geôle» aux côtés d’une vingtaine de personnes «qui n’était pas juste alcoolisées hein». Elle déplore également que toutes ont été autorisées à sortir, et dit être ensuite restée seule. «Retour dans la geôle. Je ne comprends toujours pas pourquoi suis-je la seule, lorsqu’on vient me chercher, on m’emmène dans un autre bâtiment. Audience au sujet... des fontaines. 30 minutes. Quelques questions simples. (…) Retour à la geôle où on m’apprend que malheureusement il faut attendre ce matin pour le procureur. Et là, après une nuit de sommeil (oui la geôle ne m’effraie pas) ce matin. Et là, je suis stupéfaite !!! J'aurais refusé de donner mon nom, de donner ma profession (loool), et de signer le PV. WHAT ? Je n’ai pas eu d’autres questions que celles citées plus haut, et on ne m’a présenté aucun PV que j’aurais supposément refusé de signer», rapporte-t-elle.

La jeune femme dit enfin avoir l’intention de porter plainte contre le groupe de jeunes qui l’a menacée.