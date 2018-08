Rabat : La militante féministe Ibtissame Lachgar arrêtée

La militante féministe Ibtissame Lachgar a été arrêtée hier à Rabat pour consommation d’alcool et troubles à l’ordre public, indique The Associated Press. Le Mouvement alternatif pour les libertés individuelles (MALI), dont l’activiste est la cofondatrice et porte-parole, estime qu’il s’agit d’une tentative d’annuler sa campagne pour la dépénalisation de l’avortement et les droits de la communauté LGBT. Une campagne en ligne a été lancée peu après son arrestation pour exiger sa libération.

«Notre porte-parole et cofondatrice du Mouvement Alternatif pour les Libertés Individuelles Ibtissame Lachgar est arrêtée hier par la police à Rabat et nous avons encore aucune information des raisons de son arrestation (sic)», a déclaré le MALI sur sa page Facebook.

«Nous condamnons fermement ces arrestations arbitraires des membres du mouvement et les intimidations qu’ils subissent et nous demandons la libération immédiate de notre camarade de lutte», ajoute-t-il.

Quelques heures auparavant, le MALI avait critiqué l’interdiction de la vente d’un médicament utilisé pour provoquer l’avortement. Le groupe a également créé une plateforme en ligne pour permettre aux femmes qui le souhaitent d’avorter.