Espagne : La nationalité refusée à une Marocaine pour avoir déclaré que Ceuta appartient au Maroc

Une résidente marocaine en Espagne s’est vu refuser la nationalité pour avoir déclaré que la ville de Ceuta appartenait au Maroc, rapporte le journal El Faro de Ceuta.

Lors de son passage devant les juges, la Marocaine n’aurait pas répondu à des questions clés. Outre le fait de ne pas connaître le président de la Catalogne ou encore la danse typique de la région, la candidate a affirmé que Ceuta appartenait au Maroc.

Par conséquent, la salle a estimé que «son intégration est insuffisante et suffisamment prouvée par une ignorance institutionnelle et culturelle fondamentale». Et d’ajouter qu’il est «inconcevable et inacceptable de méconnaître le pays dont on sollicite la nationalité».