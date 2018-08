OCP : Feu vert pour la construction de l’usine au Rwanda

Annoncé en 2016, l’accord portant sur la construction d’une usine au Rwanda par L’Office chérifien des phosphates (OCP) a finalement été signé et approuvé ce mercredi, rapporte le site The New Times.

L’accord tripartite a été signé entre l’OCP (57,4% du capital) et le gouvernement rwandais (12,6%), impliquant également le société rwandaise Agro Processing Trust Corporation (30%) , pour la création d’une entreprise, qui produira, commercialisera et distribuera des engrais.

Dans ce sens, l’OCP devra investir 6,3 millions de dollars dans le projet. Le terrain sur lequel l’usine de fabrication sera construite a été identifié et les travaux de construction s’étaleront sur 12 à 14 mois.

Cette nouvelle entreprise permettra au pays de faciliter la transition d’engrais génériques aux engrais sur mesures, permettant ainsi d’améliorer la productivité et les revenus des agriculteurs, note la même source. Pour rappel, le blending d'engrais est une expertise développée par l'Office chérifien des phosphates au cours des dernières années. Il consiste non plus à fabriquer des mélanges standards mais des mélanges adaptés à la nature des sols. L'engrais à la carte, en quelque sorte.

Cet accord s’inscrivant dans le cadre du développement de la stratégie Afrique de l’OCP, vise à unir les efforts des deux parties pour l'amélioration de la productivité locale tout en respectant les enjeux de développement durable sur toute la chaîne de valeur agricole.