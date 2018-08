Sahara : Horst Köhler souhaite réunir les parties concernées avant la fin de l’année

Le Conseil de sécurité a tenu, hier soir et à huis-clos, une réunion sur le Sahara. Horst Köhler espère réunir le Maroc et le Polisario avant la fin de l’année, selon le président du Conseil de sécurité, l’ambassadeur britannique Jonathan Allen. Dans des déclarations à la presse, ce dernier n’a pourtant pas mentionné le cadre des futures négociations entre les deux parties, notamment si elles seraient directes comme souhaitent le Front et l’Algérie.

La résolution 2414, adoptée en avril dernier, avait appelé les parties à «s’engager de nouveau à faire avancer le processus politique dans la perspective d’une cinquième série de négociations». C’est-à-dire, la poursuite du processus de Manhasset.

Dans ce sens, Allen a indiqué que l’envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental comptait adresser, en septembre, des invitations aux parties afin qu’elles se préparent aux pourparlers.

En octobre prochain, le Conseil de sécurité devra examiner de nouveau la question du Sahara. Il décidera, sans doute, le prolongement du mandat de la MINURSO pour six mois supplémentaires.

Horst Köhler prévoit de tenir, dans les semaines à venir, des «discussions avec toutes les parties concernées», a encore souligné l’ambassadeur britannique. Une série que l’Allemand a commencée, hier, avec une réunion avec John Bolton.