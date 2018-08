Nouvelles arrestations dans un camp de migrants près de Nador

L’Association marocaine des droits de l’homme (AMDH) a révélé l’arrestation et le refoulement de près d’une centaine de migrants à Nador, mardi 7 août.

Selon la même source, «les abris des migrants ont été fouillés et saccagés, leurs affaires incendiées et leurs téléphones saisis». Par ailleurs, l’association dénonce une supposée complicité proche des autorités marocaines, qui aurait averti les passeurs. «Les trafiquants ont été avertis et évacués vers 2h du matin dans des voitures privées», précise la même source.

Pour rappel, ce coup de filet intervient après que le Maroc ait été accusé de laxisme par plusieurs responsables et médias étrangers. L’Union européenne s’inquiétait même d’un assouplissement des contrôles de l’immigration irrégulière vers l’Espagne depuis le Maroc.