Le Maroc passe outre les risques sanitaires liés à l'importation de volaille des Etats-Unis ?

L’information est tombée ce mardi 7 août. Le Maroc s’apprête à ouvrir son marché pour la première fois aux importations de produits avicoles américains. Cette autorisation rentre dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de l’accord de libre-échange Maroc - Etats-Unis signé le 15 juin 2004 et démarré le 1er janvier 2006, précise le ministère marocain de l’agriculture.

Si l’accord portant sur la volaille n’a été adopté que maintenant, c’est en partie à cause des mille et une polémiques autour de la volaille américaine, qui a notamment conduit le royaume à en interdire l’importation il y a quelques années.

Scandales autour de la grippe aviaire

En effet, en 2015 déjà les Etats-Unis faisaient face à un scandale sanitaire lorsqu’au Viêt Nam, les associations de consommateurs évoquaient leurs inquiétudes face à une possible infection à virus grippal aviaire chez les poulets made in USA, en raison de la baisse des prix. Les craintes ont finalement été confirmées par Tông Xuân Chinh, chef adjoint du Département vietnamien de l’élevage au ministère de l’Agriculture et du développement rural.

Le chef adjoint avait finalement avoué que suite à l’épidémie de grippe aviaire, qui a touché plus de 16 états des Etats-Unis, «la majorité du poulet américain avait été congelé». S'en suivra de multiples interdictions d’importations dans plusieurs pays. Parmi eux, le Maroc qui en 2015, par le biais de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), avait interdit l’importation de produits avicoles américains.

Actuellement ce virus, transmissible à l’homme, a été détecté aux Pays-Bas et en France. En Chine, le premier cas humain connu dans le monde a été identifiée cette année. Des cas au Maroc ont été détectés dans les poulaillers en 2016. Actuellement, le royaume est toujours en alerte continue, mais grâce aux multiples campagnes de sensibilisation, aucun nouveau cas n’a été identifié.

Des normes sanitaires contestées

Loin de cette polémique, une autre touche à nouveau la volaille américaine. La polémique ne date pas d’hier, car, depuis 1997 l’Union Européenne a interdit l’importation de produits avicoles américain. L’une des raisons exposées par Business Insider est l’utilisation du chlore dans les processus de rinçage de la viande de volaille. L’interdiction a mené à de vraies tensions politiques sous le gouvernement Bush, et le débat se poursuit toujours. Pour cause, les américains et européens sont deux écoles complétement différentes dans le domaine de l’agro-alimentaire. En passant des conditions d’élevage, à l’utilisation d’hormones, les deux pratiques et normes divergent.

En ce qui concerne le Maroc, l’accord évoque les conditions techniques, se rapportant à l’abattage et la certification halal des viandes importées, et deuxièmement aux conditions sanitaires, qui découlent d’un commun accord. Dans ce sens, le département de l’Agriculture des Etats-Unis (USDA) a déclaré qu’une collaboration a été mise en place «pour fournir des assurances sur la sécurité de la volaille américaine».

Pour l’instant, le département américain parle d’un marché de 10 millions de dollars pour la volaille américaine, avec des perspectives de croissance au fil des années. Des professionnels du secteur parlent d’importations visant principalement les chaînes de fast food.