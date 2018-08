Coupe continentale d'athlétisme 2018 : Nezha Bidouane désignée capitaine de la sélection africaine

La présidente de la Fédération royale marocaine du sport pour tous (FRMSPT), Nezha Bidouane a été désignée par l’Association internationale des fédérations d’athlétisme (IAAF), capitaine de la sélection africaine lors de la Coupe continentale d’athlétisme qui aura lieu les 8 et 9 septembre prochain à Ostrava (République tchèque).

Ancienne double championne du monde des 400 m haies, l’athlète faisait partie des quatre ambassadeurs choisis en novembre 2017 par l'IAAF pour représenter les continents participants au championnat d’Afrique à Asaba. Elle l’était aussi en 1998 lors de l’année mondiale de l’athlétisme féminin, ainsi qu’en 2005 pour les championnats du monde cadets tenus à Marrakech.

La sélection africaine féminine et masculine participant à la coupe sera constituée par quatre athlètes marocains, en l’occurrence la championne d’Afrique au lancer du marteau, Soukaina Zakour, le vice-champion du monde et vice-champion d’Afrique du 3 000 m steeple, Soufiane El Bakkali ainsi que les médaillées d’argent du 1 500 m et 400 m haies, respectivement Rabab Arafi et Lamiae Elhabz.

La Coupe du monde d’athlétisme réunit depuis 1977 quatre sélections féminine et masculine représentant les quatre continents (Amériques, Afrique, Asie-Océanie et Europe).