CAN 2019 : Le Maroc pour remplacer le Cameroun ?

Le sujet a fait couler beaucoup d’encre. «Le ministre de la Jeunesse et des sports, Rachid Talbi Alami, a catégoriquement nié l’intention du Maroc de remplacer le Cameroun pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en 2019», écrit mercredi un blog de Mediapart, citant une interview du ministre.

Le blog affirme aussi que le ministre déclare que «face à de nombreuses rumeurs concernant le niveau d’avancée des travaux des infrastructures au Cameroun, tout ceci est parfaitement grotesque», évoquant des «rumeurs» et de «fausses informations».

«Je peux néanmoins affirmer que pas un instant, nous avons pensé à organiser la prochaine CAN, et pour cause, il n’y a aucune raison à cela», aurait confié Rachid Talbi Alamai au journaliste. «Si la CAN devait s’organiser au Maroc, je serais le premier à m’en réjouir».

Contacté par Yabiladi, le ministre de la Jeunesse et des sports dément toutefois avoir accordé une quelconque interview à un journaliste français. «Je n’ai jamais parlé de ce sujet ni fait d’interview avec des journalistes français ou marocains à propos de la CAN 2019», nous confie-t-il. «Je ne sais pas comment ce journaliste a fabriqué toute une interview qui n’a pas eu lieu», conclut-il, dénonçant une fake news.