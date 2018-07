Pays-Bas : Un Néerlandais d’origine marocaine face à l’expulsion recourt à la justice

Un ressortissant néerlandais d’origine marocaine a eu recours à la justice pour ne pas être expulsé vers le royaume à cause de ses antécédents judiciaires, indique le site néerlandais Dutch News.

Le jeune homme de 22 ans faisait partie des six adolescents condamnés à la détention pour mineurs en raison de leur implication dans la mort d’un arbitre assistant, en décembre 2012.

A en croire l’agence de presse néerlandaise ANP, le service néerlandais de l’immigration et de la naturalisation (IND) avait prévenu le ressortissant marocain, deux ans auparavant, que son titre de séjour n’allait pas être renouvelé à cause de son casier judiciaire. Le jeune homme de 22 ans était impliqué dans d’autres crimes, dont un qu’il a commis après la mise en garde de l’IND.

Pour se défendre, le jeune homme a affirmé devant la Cour «avoir entrepris des démarches pour améliorer sa vie et suivre un traitement lourd pour faire face à ses problèmes», indique la même source. Un psychiatre a également déclaré lors d’une audience, ce jeudi, que le jeune homme de 22 ans pourrait faire des tentatives de suicide s’il était expulsé. La mère du ressortissant marocain déplore le fait que son fils ne parle pas darija et serait sans domicile fixe une fois arrivé au Maroc. La Cour va trancher d’ici six semaines.