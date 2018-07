Football : Sofiane Boufal réalise son rêve en intégrant la Liga espagnole

Le milieu de terrain franco-marocain Sofiane Boufal estime que le fait d’intégrer la Liga (le championnat d’Espagne de l’élite) est un «rêve devenu réalité», indique l’agence de presse IANS. L’international de 24 ans a été prêté au club Celta de Vigo, après avoir joué deux saisons avec Southampton, faisant 59 apparitions en tant que titulaire et en marquant quatre buts.

«Même si l’année précédente n’a pas été bonne pour moi en Angleterre, j’ai été capable de gagner en Premier League», a déclaré Sofiane Boufal lors de sa présentation en tant que joueur de Celta ce lundi. Et d’ajouter : «Mais je pense que la ligue espagnole est plus adaptée à mes caractéristiques. Ici, le football est plus technique.»

«Je suis un grand fan de la Liga et j’ai regardé beaucoup de matchs», déclare le jeune footballeur. «J’aime le style de Celta. C’est une équipe qui se focalise beaucoup sur l’attaque et qui aime avoir la possession de la balle. C’est le football qui va avec mon style», ajoute-t-il.

Sofiane Boufal a joué auparavant pour Angers et Lille, avant d’intégrer le club anglais Southampton. Il a également fait partie de l’équipe nationale marocaine en 2016 et en 2017.