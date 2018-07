Melilla évoque une intervention des agents marocains pour rapatrier les mineurs marocains

Après que la coopération policière entre le Maroc et la France, pour identifier et déloger les mineurs marocains à Paris ait été annoncée, la même revendication émerge du côté de l’Espagne. En effet, le conseiller au bien-être social de la ville de Melilla, Daniel Ventura, a évoqué la possibilité d’une action pareille dans l’enclave, rapporte le site local Melilla Hoy.

Sur son compte Twitter, le conseiller Daniel Ventura a déclaré qu’il «serait intéressant que ces six policiers marocains, qui se sont rendus à Paris, pour identifier et rapatrier les enfants des rues, viennent à Melilla pour rapatrier les plus de 400 enfants, disposant de documentation marocaine, et qui sont dans les centres et dans les rues», de la ville.

Pour rappel, durant le mois de janvier de l’année courante, Daniel Ventura avait fait savoir que la ville avait l’intention de rapatrier les mineurs non accompagnés marocains. Cependant, comme chaque dossier est étudié individuellement, une collaboration avec les autorités marocaines reste primordiale.