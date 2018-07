A Londres, le Polisario sur les traces de Nasser Bourita

Une délégation du Front Polisario, conduite par le coordinateur avec la MINURSO, M’Hamed Khadad, a été reçue mardi soir au ministère britannique des Affaires étrangères. A en croire l’«agence officielle» du Front, les membres de la délégation ont présenté des explications quant aux derniers développements relatifs au dossier du Sahara occidental.

«Dans ce sens, les membres de la délégation saharaouie se sont félicités de la décision du Sommet de l’Union africaine tenu à Nouakchott, ayant affirmé le rôle positif que joue l’UA pour parvenir à une solution définitive au différend sahraoui à travers la décolonisation du Sahara occidental», poursuit-on de même source.

Celle-ci rapporte aussi que la délégation du Front a demandé à la Grande-Bretagne, en tant que membre permanent et actif au sein du Conseil de sécurité, de faire «plus de pression sur la partie marocaine pour qu’elle se conforme à la légitimité internationale et respecte les résolutions du Conseil de sécurité, de l’Assemblée générale, de la Cour pénale internationale et de l’Union africaine».

Ce déplacement intervient cinq jours seulement après l’organisation, à Londres, de la première session du dialogue stratégique entre le Maroc et le Royaume-Uni. Jeudi dernier, cette rencontre a été présidée par Nasser Bourita et son homologue, le secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères et au Commonwealth, Boris Johnson. Les deux responsables ont auparavant eu un entretien, lors duquel la question du Sahara a été abordée.

Durant cette visite, Nasser Bourita a eu des entretiens aux départements de la Défense et de l’Intérieur, ainsi qu’une rencontre avec le conseiller adjoint de la sécurité nationale auprès du cabinet du Premier ministre britannique.