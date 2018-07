Le FC Séville et le FC Barcelone pour une Supercoupe à Tanger ?

La Supercoupe d’Espagne se jouera en un match simple, le 12 août prochain, et dans un terrain neutre, a annoncé ce lundi 9 juillet, la Fédération royale espagnole de football (RFEF).

Dans ce sens, l’institution a proposé la ville de Tanger, «en raison des conditions climatiques optimales pour ainsi éviter la chaleur extrême». L’information fait la une des médias espagnols depuis plus d’une semaine. Pour cause, le FC Séville avait refusé la proposition de la fédération, insistant sur le fait que le tournoi devrait se faire en un match aller-retour. Le club espagnol avait également proposé son stade local.

Toutefois, l’affaire est toujours en cours de négociation. De plus, la fédération espagnole a annoncé qu’il s’agira d’un match simple, en raison du calendrier serré et surtout afin de «respecter les délais des joueurs et ne pas nuire à la première journée du championnat de la ligue».

S’il a aussi été question de Madrid ou Valence comme ville hôte, la fédération veut cependant, «assurer le fait que les gradins soient pleins». Pour cela, la fédération estime qu’elle «aurait pu opter pour une autre ville, mais la rémunération ne serait pas la même».

Même si la fédération a annoncé qu’il y aura des compensations ainsi que 6 000 places offertes pour chaque club, il semble que le club andalou campe toujours sur ses positions. Affaire à suivre.

Que quede claro a quien corresponda. El Sevilla Fútbol Club no ha variado su postura. La Supercopa de España está fijada a doble partido tal y como está fijada en el calendario. Así quiere que se juegue. No ha aceptado ninguna propuesta distinta. — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 8 juillet 2018