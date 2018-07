Fès : Une femme arrêtée pour avoir poignardé son violeur présumé

La police marocaine a arrêté une femme de 36 ans à Fès, peu après que celle-ci a poignardé et tué un jeune homme de 26 ans qu’elle accuse de l’avoir violée, indique l’agence EFE. La Direction générale de la police nationale (DGSN) a indiqué hier, dans un communiqué, que la police judiciaire avait ouvert une enquête pour éclaircir les circonstances du crime.

La police a découvert le corps de l’homme, mardi 3 juillet dans le quartier de Msala, présentant une profonde blessure au niveau du thorax ayant causé sa mort. Elle a ensuite procédé à l’arrestation de l’auteure présumée du crime.

Une vidéo amateur diffusée sur les réseaux sociaux montre la femme accusant le jeune homme d’être entré par effraction dans son domicile et de l’avoir violée. «Il est entré chez moi et m’a violée (…) J’ai les documents prouvant que je l’ai dénoncé, j’ai tout. L’Etat n’existe pas, la loi non plus. De la même manière qu’il m’a poignardée le cœur, je l’ai poignardé», dit-elle. L’auteure présumée a été placée en détention préventive, tandis que l’enquête se poursuit sous la supervision du parquet.