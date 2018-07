Russia 2018 : Gianni Infantino est «triste» de ne pas voir l’Afrique au second tour

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a exprimé sa tristesse de ne voir aucune des équipes africaines qualifiées au second tour du Mondial 2018, indique le BBC ce jeudi.

Le Suisse a été questionné par un reporter de la télévision britannique à Moscou, sur son sentiment suite à l’élimination précoce du continent africain lors de cette compétition internationale. Le président de la Fédération internationale de football a rétorqué : «La Coupe du monde est créée pour le monde entier et les équipes africaines étaient très, très proches [de la qualification].»

«Une [équipe] asiatique a pu se qualifier, tandis que les équipes africaines n’ont pas pu le faire. Mais je pense qu’ils seront au niveau rapidement pour la prochaine [Coupe du monde]», ajoute-t-il.

Aucune des équipes africaines n’a dépassé le premier tour lors du Mondial, ayant lieu actuellement en Russie. En effet, le Maroc, la Tunisie, l’Egypte, le Nigéria et le Sénégal ne se sont pas qualifiés aux huitièmes de finales. Les Lions de l’Atlas ont perdu face à l’Iran et le Portugal, et ont fait match nul face à l’Espagne. Ils n’ont enregistré qu’un seul point dans le Groupe B dont ils faisaient partie.