Coût de la vie : Casablanca et Rabat parmi les villes les moins chères de la région MENA

Les candidats à l’expatriation qui choisissent le Maroc ne seront finalement pas déçus, à en croire le classement 2018 des villes les plus chères au monde, publié le 26 juin dernier par le cabinet Mercer, leader mondial du conseil en ressources humaines, en santé prévoyance, en retraite et en investissements.

L’enquête mesure les coûts comparatifs de plus de 200 articles dans chaque ville dont le logement, le transport, la nourriture, les vêtements, les articles ménagers et le divertissement. New York est la ville de référence pour comparer toutes les autres, tandis que les effets de change sont mesurés par rapport au dollar américain, lit-on dans un communiqué de presse relatif à ce classement.

Sur 209 villes à travers les cinq continents, Casablanca occupe la 128e place et Rabat arrive au 163e rang. Ce qui revient à dire que la capitale administrative du Maroc a un coût de la vie encore moins cher que celui de sa consœur économique.

Tunis, dans le top 3 des villes les moins chères au monde

Au niveau de la région MENA, les villes marocaines sont l’une des moins chères, Tel Aviv étant même dans les 20 premières villes au classement mondial (16e), suivie par Dubaï (25e), Abu Dhabi (40e) et Riyad (45e). Casablanca, sur le plan régional est la 10e ville la moins chère. Les capitales des pays voisins sont encore mieux loties, puisque Le Caire occupe la 188e place, suivie par Alger (195e) et Tunis (208e). La capitale tunisienne est l’une des villes les moins couteuses au monde. Elle fait partie des trois derniers du classement.

La ville la plus chère au monde est Hong Kong, suivie par Tokyo et Zurich qui ferme le podium. Cette année, le classement se distingue par le fait que plusieurs villes asiatiques occupent le haut du classement, puisque six villes sur les dix premières se situent en Asie. Il s’agit en l’occurrence de Singapour (4e), Séoul (5e), Shanghai (7e) et Pékin (9e). Une seule ville africaine figure dans le top 10 : La capitale angolaise (Luanda), sixième au classement 6e.

Selon la 24e édition de l’enquête sur le coût de la vie entrepris par Mercer, plusieurs facteurs impactent les opportunités d’affaires dans différentes villes du monde, parmi eux, l’instabilité des marchés immobiliers, la légère inflation et la variabilité des prix des produits des services. D’après les auteurs, l’enquête, réalisée annuellement, est «l’une des plus complètes du monde» et a pour but d’aider les entreprises multinationales et les gouvernements à établir un contrôle et un équilibre du coût de leurs programmes de mobilité internationale.