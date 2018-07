Maroc - Espagne : Les dessous des éloges d’El Pais envers Hammouchi

Dès qu’un média espagnol loue les qualités professionnelles d’Abdellatif Hammouchi, cela ne relève plus de l’inédit. Le patron de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a déjà été traité avec égards par la presse du pays ibérique. En octobre 2014, alors qu’il était dans le viseur de la justice française, le gouvernement Rajoy lui accordait une de ses plus hautes distinctions, la «Croix honorifique de mérite policier avec distinction rouge».

Néanmoins, lorsqu’El Pais, présenté comme proche du PSOE de Pedro Sanchez, réserve un article couvrant Hammouchi d’éloges, cela ne passe pas inaperçu, même au moment où les relations entre Rabat et Madrid sont plutôt froides.

Sanchez multiplie les gestes en direction du Maroc

Sommes-nous face à une nouvelle initiative du nouveau locataire de la Moncloa pour rassurer les officiels marocains ? Depuis que les autorités marocaines ont, poliment, fait comprendre à l’exécutif espagnol et à ses médiateurs (marocains et espagnols) que Sanchez n’est pas tenu de se sacrifier à la tradition de ses prédécesseurs d’accorder au Maroc leurs premiers voyages à l’étranger, l’homme multiplie les gestes en direction du royaume.

Au mini-sommet de Bruxelles, portant le 24 juin dernier sur la migration, Sanchez aurait cloué la coopération marocaine sur ce dossier. Quelques jours plus tard,et en marge du sommet de Luxembourg sur la migration, les 28 et 29 juin, il annonçait que les Vingt-huit s’étaient engagés à accorder plus d’aides à l’Espagne et au Maroc pour gérer cette question.

A la veille de son départ à la rencontre de ses homologues européens, Pedro Sanchez décide d’envoyer, le même jour (le 27 juin), ses ministres des Affaires étrangères, Josep Borell et Fernando Grande-Marlaska pour des réunions respectivement avec le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, ainsi que le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftite. Une première.

Force est de constater que le nouveau chef du gouvernement sait parfaitement qu’il ne pourrait limiter les arrivées de migrants dans son pays sans la coopération avec le Maroc. En 2005, l’ancien chef du gouvernement ibérique, José Luis Rodriguez Zapatero, avait réussi à réduire le nombre des embarcations de fortune qui accostaient aux Îles Canaries grâce à l’engagement des autorités marocaines.

Justement l’ancien chef du gouvernement, en ces temps, a l’oreille de Sanchez. Il pourrait lui indiquer la recette pour gagner la confiance des officiels marocains.