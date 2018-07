Jeux méditerranéens Tarragone 2018 : Le Maroc termine à la 8ème place du classement

Rababe Arafi et Malika Akkaoui terminent respectivement à la première et deuxième place du 1500m et du 800m. / Ph. DR

Les feux d'artifices ont illuminé hier soir le ciel de Tarragone, marquant ainsi la fin de la 18ème édition des Jeux méditerranéens de la ville. Ayant engagé 113 sportifs dans 20 disciplines différentes, la délégation marocaine s'est vue attribuer un total de 24 médailles, se hissant ainsi à la 8ème position du classement mondial de cette année, comme l'indique le site des Jeux méditerranéens de Tarragone.

La sélection marocaine de football (U20) a réussi à décrocher la 3ème place du podium en battant son homologue grecque, aux tirs au buts, samedi à la Pobla de Mafumet Stadium.

Huit médailles d’or ont été remportées sur les pistes d’athlétisme. Rababe Arafi a ouvert le bal vendredi en remportant l’épreuve du 800m, suivie de sa compatriote Malika Akkaoui qui s’est vue accorder une médaille l’argent. De même pour l'épreuve du 1500m, Rababe Arafi a décroché l’or en arrivant à la première place suivie de Malika Akkaoui qui est à la deuxième place du podium. Du côté des hommes, et toujours en athlétisme, cinq médailles d’or, deux médailles d’argent et une médaille de bronze ont été remportées par les sportifs marocains.

Une pluie de médailles pour les sportifs marocains

Loin des pistes d’athlétisme, la pétanque marocaine était au rendez-vous avec Abdessamad El Mankari qui a décroché la médaille de bronze. Les karatékas marocains Abdessalam Ameknassi et Aicha Sayah ont décroché, respectivement, une médaille d’or et une médaille d’argent. La taekwondoïste marocaine Oumaima El Bouchti a pour sa part remporté la médaille de bronze, en s’inclinant en demi-finale face à la Turque Rukiye Yildirim sur un score de 15-33. On compte aussi deux médailles de bronze obtenues par l’escrimeur Elkord Houssam et le judoka Imad Bassou.

Le numéro 1 du tennis marocain, Lamine Ouahab, s’est quant à lui imposé en deux sets (6-2, 6-3), face au Monégasque Lucas Catarina. Le tennisman s’est ainsi hissé à la première place du podium, et s’est vu attribuer l’or dès sa première participation à ces jeux.

113 sportifs ont représenté le Maroc dans cette compétition sportive, dans 20 disciplines différentes: athlétisme (23), football (18), judo (10), taekwondo (8), karaté (7), boxe (7), lutte, golf et sports équestres (5), beach volley (4), natation, cyclisme et sports-boules (3), haltérophilie, triathlon, tennis, tir et pétanque (2) et escrime et gymnastique (1).