Espagne : Le voile dérange dans le monde du travail

Recalée parce que voilée. Laila Serroukh, une jeune madrilène musulmane d’origine marocaine, s’est vue refuser un job d’été en raison de son voile. Une discrimination qu’elle dénonce aujourd’hui sur les réseaux sociaux, avec le hashtag #UnaPersonaComoYo («Une personne comme moi»), indique El Mundo.

«On est venu me dire qu’on recherchait des gens avec les cheveux découverts», raconte cette journaliste, photographe et fervente militante féministe. Surtout, Laila Serroukh essuie des propos particulièrement blessants : «Les clients ne veulent pas faire face à des gens comme vous», lui répond l’entreprise où elle postule. La jeune femme n’a pas tardé à publier une story sur Instagram : «Je vais vous dire une chose : ça ne vaut pas la peine de retirer le hijab. Ils nous discriminent. Ils ne croient peut-être pas au potentiel d’une fille comme moi, mais moi je crois en la formation et en l’avenir.»

En 2017, 546 incidents islamophobes ont été recensés en Espagne, dont plus de la moitié (386) sur internet. Par répartition géographique, 32% ont été commis en Catalogne, 14% en Andalousie, 12,5% dans la Communauté de Valence et 10,6% à Madrid. Au total, 44% de ces incidents ont été perpétrés contre des femmes, d’après la Plateforme citoyenne contre l’islamophobie.

«Les musulmans savent s’adapter et vivre ensemble, avec les autres», a déclaré Riay Tatary, président de la Commission islamique d’Espagne, lors d’un discours à l’Université nationale d’enseignement à distance (UNED) de Madrid. «La violation de la dignité et des droits fondamentaux des personnes n’est aucunement permise», a affirmé de son côté Esteban Ibarra, président du Mouvement contre l’intolérance.

En Allemagne aussi, la tendance est au rejet des femmes voilées sur le marché du travail, comme le révélait une étude menée par l’économiste Doris Weichselbaumer, responsable du département des études féminines et de genre à l’Université de Linz, en Autriche.