Match Maroc - Portugal : Des supporters affichent leur mécontentement

Peu avant le coup d’envoi du dernier match du Maroc contre l’Espagne, des supporters marocains ont été aperçus en Russie, à Kaliningrad, avec des panneaux mentionnant des messages adressés à la FIFA, indique Sud Info.

Après le match des Lions de l’Atlas face au Portugal, mercredi 20 juin, les joueurs et les supporters s’étaient dit scandalisés par plusieurs erreurs arbitrales qui auraient eu raison de leur équipe. Ils remettent en cause le fonctionnement de la VAR (technologie de vidéosurveillance) lors de ce match.

Certains supporters ont décidé de le faire savoir publiquement : «Le VAR est seulement fait pour les grosses équipes. Merci à la FIFA pour l’élimination de notre équipe combattante.» «Le VAR n’est pas disponible pour votre pays, désolé le Maroc», pouvait-on lire également.

Les Marocains se plaignent d’une faute sur le but de Ronaldo lors de leur défaite 1-0, de plusieurs penalties non attribués et d’autres fautes non sifflées lors des deux matchs, précise Sud Info.