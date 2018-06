Pays-Bas : Trois jeunes marocains sauvent plusieurs familles d'un incendie

Jeudi 21 juin 2018, trois jeunes d'origine marocaine ont fait preuve d'héroïsme en venant en aide à des policiers et des familles pris dans un incendie, selon AD. C’est dans la Marshalllaan à Utrecht (Pays-Bas) que l’explosion est survenue après que Mimoun H. (également d'origine marocaine) a poignardé sa femme et a incendié l’appartement. Omar El Azzouzi (32 ans) était assis dans sa voiture quand il a entendu l’énorme bruit provoqué par l’explosion. A ce moment même, ses amis, Redouan (27 ans) et Amar (26 ans) regardaient le match Argentine-Croatie dans une pizzeria en face de l’immeuble.

“L’explosion était spectaculaire, des morceaux de verre étaient étalés sur le sol. Mais je n’ai pas hésité une seule seconde à venir en aide aux habitants", raconte Omar à AD. Ses deux amis sont venus en renfort pour donner l’alerte et évacuer les différentes familles.

Les jeunes sauvent un policier

Selon les trois héros, qui n’étaient pas munis d’appareils respiratoires isolants, la densité de la fumée était impressionnante : "Elle nous couvrait la vue et nous empêchait de respirer", explique Omar. Ce dernier a tout de même usé de son capuchon pour se couvrir le nez pendant qu’il traversait la fumée. C'est ainsi qu'il a pu évacuer un bébé avant que celui-ci ne soit étouffé par la fumée : “Heureusement qu’on a pu sortir rapidement le bébé, il fallait éviter à tout prix qu’il respire trop de fumée”, continue-t-il.

Aussitôt le nourrisson à l’abri, Omar entendit les appels à l’aide d’un policier qui était coincé sur le toit de la porte d’entrée de l’immeuble. Faisant preuve d’une grande agilité, il grimpa le toit et parvint à assister le policier qui s’était cassé les deux jambes suite à un saut du premier étage.



"Je suis fière de tous ceux qui ont aidé, c’est aussi ça Kanaleneiland", confie Omar à AD. Suite à la diffusion massive de la vidéo sur les réseaux sociaux, les trois amis sont passés du statut de simples citoyens à celui de héros. Mais ce moment de gloire ne leur a pas fait oublier l’atrocité du drame qui a coûté la vie à une de leur voisine. "Personne n’a dormi ou fermé un oeil, c’est la chose la plus terrible qui soit jamais arrivée à Kanaleneiland”, conclut Omar.