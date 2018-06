Italie : Deux gynécologues jugés pour homicide involontaire d'une Marocaine

A Milan, le procès de deux gynécologues jugés pour homicide involontaire d’une jeune maman d’origine marocaine a été reporté jeudi au 10 juillet prochain. C’est ce que rapporte le média italien local Milano Today. L’affaire pour laquelle sont jugés les deux médecins date, elle, du 13 juin 2015.

Ce jour-là, une jeune femme marocaine, âgée de 20 ans et enceinte, est admise à l’hôpital de San Paolo à Milan pour donner naissance à son enfant. Les deux gynécologues proposent alors de faire appel à la technique de la «ventouse obstétrique» au lieu d’une césarienne. Peu de temps après la naissance de l’enfant, la maman présente alors les symptômes d’une forte hémorragie.

«La marocaine de 20 ans décède alors à l’hôpital Humanitas où elle a été transférée de l’hôpital de Sao Paulo dans des conditions désespérées», poursuit le média. Celui-ci annonce que des experts seront nommés par le tribunal pour se pencher sur l’argumentaire qui sera présenté par la défense à la demande du juge.

«Le procureur Francesco De Tommasi avait déjà fait la demande de condamner les deux gynécologues à 1 an et 4 mois pour homicide involontaire. L'enquête – et le procès – a été menée après la plainte du mari et de la famille de la Marocaine», conclut le média.