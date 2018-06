Espagne : Six ans de prison pour un Marocain proche de Daech

Le ressortissant marocain qui avait été arrêté à Valence il y a un an, pour sa participation présumée à des activités d’endoctrinement et de recrutement pour le compte de l’organisation terroriste «Etat islamique», a été condamné par l’Audience nationale à six ans de prison, indique El Mundo. Le ministère public a retenu sa collaboration au groupe terroriste, et non son implication directe.

Abdellah L., 52 ans, a été reconnu coupable d’avoir formé une cellule locale autonome à Valence, qui faisait office d’appareil de propagande de Daech. Il avait créé 13 profils différents sur les réseaux sociaux et était suivi par 22 597 personnes. L’enquête a démontré que l’homme, résidant à Valence, avait développé «de façon durable la stratégie et les actions terroristes de Daech par des actions de propagande, de sélection et de recrutement de futurs adeptes».

La cour a estimé qu’il a «profité de ses échanges sur les réseaux sociaux pour contrôler les candidats potentiels, en plus d’effectuer des activités de propagande, d’élaboration et de diffusion de messages antisémites, d’incitation à la haine, de justification et d’exaltation du djihad, de violence et de sacrifice total, allant jusqu’à évoquer les martyrs, ainsi que le mépris et l’humiliation des victimes des attentats».

Les juges n’ignorent pas que l’objectif de ce citoyen était d’endoctriner et de recruter de nouvelles personnes «dans le but de les inciter à faire le djihad». Ils estiment qu’il s’agissait d’une «ramification» de Daech en Espagne.