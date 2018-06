Maroc : Voyage d’études au profit de jeunes juifs d’origine marocaine

Le ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, chargé des Marocains résidants à l’étranger et des affaires de la migration, organise, en partenariat avec l’Association des amis du musée du judaïsme marocain (AAMJM), un voyage d’études et de découverte au profit de 20 jeunes juifs d’origine marocaine résidant à l’étranger, du 22 juin au 1er juillet.

Ce voyage vise à permettre à ces jeunes de découvrir l’histoire de leur pays et la richesse du patrimoine judéo-marocain, ainsi que la dynamique de développement et de modernisation du Maroc, indique un communiqué de presse parvenu ce mercredi à Yabiladi.

Le programme du voyage comporte une série de visites de sites majeurs du développement, en particulier la centrale d’énergie solaire de Ouarzazate Noor I. Les jeunes visiteront également, à Ben Guérir, une partie du complexe industriel du groupe OCP, l’université Mohamed VI polytechnique de Ben Guérir ainsi que l’Institut de recherche en énergies solaires et énergies nouvelles (IRESEN).

De plus, ces jeunes effectueront des visites dans les villes de Casablanca, Marrakech et Essaouira pour découvrir l’histoire de ces villes à travers nombre de monuments historiques, tels que la mosquée Hassan II, la synagogue rénovée Simon Attia d’Essaouira, et les tombeaux saâdiens à Marrakech. Des visites du Musée du judaïsme marocain de Casablanca et du centre d’études Haim Zafrani «Beit Dakhira» (Maison de la mémoire), à Essaouira, sont également au programme.