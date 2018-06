Une grève générale nationale ce mercredi à l'appel de la CDT

Ce mercredi, une grève générale est organisée dans tout le Maroc, à l’appel de la Confédération démocratique du travail (CDT).

A en croire nos confrères de Médias 24 et d’Alyaoum 24 qui rapportent l’information, l’appel de la centrale syndicale intervient pour protester contre «les choix du gouvernement ayant entraîné une crise sociale structurelle» dans le royaume. «La centrale syndicale dénonce l'aggravation du chômage, la dégradation de l'enseignement, de l'éducation, de la santé, du logement, du transport, ainsi que du pouvoir d'achat, des acquis sociaux et des droits et libertés», écrit Médias 24.

De son côté, Alyaoum 24 rapporte que le secrétaire général de la CDT, Noubir El Amaoui a affirmé que le gouvernement est «incapable de réaliser la dangerosité de la situation ou de proposer des initiatives pour résoudre les problèmes». La CDT déplore également «l'absence de dialogue social et les décisions gouvernementales unilatérales ayant conduit à une crise sociale qui menace la stabilité du pays».

La date choisie n’est pas fortuite puisqu’elle coïncide avec la commémoration du 37e anniversaire des événements du 20 juin 1981 à Casablanca.

L’appel de la CDT est soutenu par plusieurs autres syndicats et formations politiques, dont le syndicat national des banques, le Parti socialiste unifié ainsi qu’Al Adl Wal Ihsane, rapporte Alyaoum 24.