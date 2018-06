La BCP et CIH entrent en lice pour l'achat d'une banque et d'une assurance islamiques en Tunisie. DR

La Banque populaire et un consortium formé par CIH Bank, Qatar International Islamic Bank (QIIB) et la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) font partie de la liste des sept candidats en course pour l’acquisition de 69,15% du capital de la banque tunisienne Zitouna Bank et 70% du capital de la compagnie d’assurance Zitouna Takaful.

Par voie d’appel d’offres international, l’Etat tunisien, Al-Karama Holding et la société Portefeuille Invest, actionnaires majoritaires des sociétés Zitouna Bank et Zitouna Takaful, ont procédé à la vente d’un bloc unique d’actions représentant 69,15% du capital de la banque Zitouna et 70% de Zitouna Takaful.

Le bloc sera cédé à un investisseur stratégique, de nationalité tunisienne ou étrangère qui devra être une personne morale ou un consortium. C’est en ce sens que la Banque centrale populaire (BCP) et un consortium constitué par le Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH BANK), Qatar International Islamic Bank (QIIB) et la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) sont en lice avec cinq autres candidats pré-qualifiés.

Ces derniers peuvent dès à présent retirer le dossier d’appel d’offres et entamer les travaux de due diligence, c’est-à-dire l’ensemble des vérifications qu’un éventuel acquéreur ou investisseur va réaliser avant une transaction, afin de se faire une idée précise de la situation d’une entreprise.

Autorisée à pratiquer la finance islamique depuis sa création en 2009, Zitouna Bank dispose de 114 agences réparties sur l’ensemble du territoire tunisien. Zitouna Takaful dispose quant à elle de 48 agences et succursales. Elle est la première compagnie d’assurance tunisienne à opérer selon le modèle Takaful.