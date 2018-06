France : La Fondation Good Planet met le Maroc à l’honneur

La Fondation Good Planet, créée en 2005 par le photographe et réalisateur français Yann Arthus-Bertrand, mettra à l’honneur le Maroc le temps d’un week-end.

Pendant deux jours, les 23 et 24 juin à Paris, au siège de la Fondation, celle-ci fera la part belle aux initiatives mises en œuvre dans le royaume en matière d’écologie et de développement durable.

«La gastronomie sera mise à l’honneur avec une offre de restauration 100% marocaine et des ateliers culinaires animés par l’incontournable chef Abdel Alaoui, chroniqueur culinaire dans l’Emission spéciale sur Canal+. Durant 1h30, enfants et adultes, suivront ses instructions pour revisiter une recette marocaine traditionnelle», indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Les visiteurs assisteront également à un concert du groupe Génération Taragalte. Inspiré par les chants traditionnels des grandes caravanes transsahariennes ainsi que les sonorités du blues et du rock, le groupe, composé de 5 musiciens issus de familles nomades marocaines, évoquent dans ses chansons le désert, la culture nomade ou encore la préservation de l’environnement. Les mélodies populaires, interprétées par le groupe Rythmes du Maroc, sous la direction de Karim El Moujahid, viendront aussi rythmer le week-end.

Enfin, l’exposition Lady Berbère sera mise à l’honneur avec ses tapisseries anciennes réalisées par des femmes anonymes. «Brodées sur des sacs de céréales ou de farine, elles incarnent l’imaginaire féminin depuis l’isolement des montagnes de l’Atlas ainsi qu’un moyen social et culturel d’expression et d’émancipation des femmes, transmis de mère en fille au fil du temps. Cette collection, constituée de pièces uniques et désormais introuvables, a été réunie par Nathalie Heller-Loufrani», ajoutent-ils.

Cet évènement bénéficie du soutien de l’ambassade du Royaume du Maroc en France et de la participation de l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique et du Haut-Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte

contre la désertification.