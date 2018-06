Festival Gnaoua et Musiques du Monde d’Essaouira : Le Forum des droits de l’Homme prévu les 22 et 23 juin

À l’occasion de sa 21e édition, le Festival Gnaoua et Musiques du Monde d’Essaouira et le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) organisent, pour la septième année consécutive, le Forum des droits de l’Homme durant les matinées du 22 et 23 juin 2018.

Après deux premières éditions consacrées successivement à la jeunesse et à la culture, l’Afrique a constitué trois ans durant la thématique centrale du forum (histoire, femmes et diasporas africaines). L’édition de 2017 était consacrée aux liens entre digital et culture et cette septième édition est consacrée à l’égalité et la parité.

«Questions transversales par excellence, l’égalité, la non-discrimination et la parité ont fait l’objet de débats passionnés ces dernières années. Pour sa part, le CNDH y a consacré plusieurs avis, rapports et activités en accompagnement du chantier de mise en œuvre des dispositions constitutionnelles relatives aux droits des femmes», indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Quatre grandes questions seront déclinées : «Egalité, discriminations, parité : les notions, les conséquences» ; «Des avancées incontestables, des discriminations persistantes» ; «Des sociétés en mouvement : initiatives en faveur des droits des femmes» ; «Les voies de la réforme». Ce dernier discutera des fondements et approches qui devraient présider à l’élaboration des politiques publiques au niveau normatif, institutionnel et opérationnel dans le domaine de la lutte contre les discriminations et de la promotion de la parité entre les hommes et les femmes.